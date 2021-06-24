Синоптики спрогнозували погоду в Україні у вихідні: На зміну спеці прийдуть грози зі зливами та градом

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Гонтар Володимир / УНІАН

Аномально спекотна погода триватиме в Україні до вихідних, наприкінці тижня очікуються сильні грози, зливи, подекуди з градом і шквальним вітром.

За прогнозом Sinoptik.ua, охолоджувальні дощі просуватимуться із заходу на схід поступово. Спочатку у суботу знизиться денна температура в західних областях України, потім циклон просунеться до центру і вже до понеділка-вівторка досягне східних областей.

Західні області в п’ятницю, 25 червня, удень ще перебуватимуть у зоні спеки, температура повітря підніметься до +32 °С. Увечері очікується сильна гроза, злива, можливий град, пориви шквального вітру можуть сягати 15—24 м/с. У вихідні ймовірні грози та дощі, але не скрізь, подекуди температура впаде до +24 °С.

У високогір’ї Карпат у вихідні денна температура знизиться до +18...+20 °С, подекуди пройдуть грозові дощі. На Закарпатті спека не поспішає зменшувати обороти, мінімальна температура в суботу +25 °С, до понеділка знову стане +29...+30 °С. У суботу пройдуть дощі.

На півдні України погода відрізняється від загальної по країні. Температура повітря вдень не знизиться, з п’ятниці до понеділка стабільно +28...+31 °С, уночі +22...+23 °С. Грози та дощі пройдуть у вихідні, але не знизять температуру повітря. Північно-західний вітер може сягати 7 м/с. В Одесі максимальна температура +31 °С буде в суботу, сонячно. У неділю очікуються локальні дощі, температура до +28 °С. У понеділок теж +28 °С, хмарно з проясненнями, північно-західний вітер до 7 м/с. Море прогріється до +21 °С.

У Криму на узбережжі середня температура у вихідні +25...+27 °С, у неділю в південній частині півострова пройдуть грозові дощі.

У східній Україні буде спекотно. У суботу в Луганську вдень можлива температура до +36 °С. До вівторка повітря охолоне до +26 °С у Харкові, до +29...+30 °С у Луганській та Донецькій областях. Дощі пройдуть подекуди в неділю і на початку тижня.

Центральна та північна Україна нарешті зітхне, африканська спека до понеділка поступово спадатиме до температури +21...+25 °С. У суботу ще буде спекотно — до +33 °С. У неділю і понеділок очікуються грози та дощі, які сприятимуть зниженню температури повітря.

У Києві в п’ятницю і суботу спека до +33.. +34 °С. Освіжить повітря грозовий дощ у неділю, денна температура спаде до +26 °С. На початку тижня буде похмуро, пройдуть дощі, тиск знизиться, північно-західний вітер сягатиме 7,9 м/с, а повітря охолоне до +23 °С до вівторка, 29 червня. Вода у Дніпрі стане ще теплішою — до +23 °С.