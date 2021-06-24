«Можемо бомбити і по цілі»: У Росії пригрозили жорстко відстоювати «свої» кордони в Чорному морі

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Росії попередили, що готові жорсткіше відстоювати кордони, які вважають своїми, і «бомбити» тих, хто заходить у води Чорного моря навколо окупованого Криму після інциденту біля мису Фіолент із британським есмінцем HMS Defender.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, цитують РИА Новости.

«Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права, а якщо це не допомагає — ми можемо бомбити. Не тільки по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють», — сказав він.

Також Рябков застеріг «усіх, хто під гаслами свободи мореплавання займається порушенням державного кордону РФ, від подібних провокаційних кроків».

«Тому що безпека нашої країни понад усе», — додав заступник голови МЗС РФ.

Водночас британський міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив, що Велика Британія готова знову відправити військово-морські судна через води біля окупованого Криму, передає CNN.

«Ми ніколи не визнавали анексію Криму, це українські територіальні води», — наголосив він.