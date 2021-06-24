У Кремлі позитивно оцінили ідею запросити Путіна на саміт ЄС. Україна проти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Twitter / Steffen Seibert
У Кремлі позитивно оцінюють ініціативу проведення саміту Євросоюзу і Росії. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, діалог потрібен обом сторонам.
Про це він заявив в коментарі «РИА Новости».
«Ініціативу оцінюємо позитивно, Путін є прихильником відтворення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою. Президент Путін неодноразово про це говорив. Звичайно, ми дуже уважно спостерігаємо за самітом, який сьогодні відкривається в Брюсселі, і за тими оцінками цього потенційному діалогу, які звідти пролунають», — сказав Пєсков.
Він підтвердив, що ініціатива проведення саміту РФ і ЄС належить канцлеру ФРН Ангелі Меркель і вона підтримана французьким лідером Емманюелем Макроном.
«Поки у прикладному плані ніякої підготовки немає. Дійсно, що така ініціатива висунута Меркель і підтримана президентом Макроном, але ключове обговорення буде в ЄС за участю інших країн-членів, тому дуже важливо зрозуміти, там у них є згода з цього приводу чи ні», — зазначив Пєсков.
Як передає Інтерфакс-Україна, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що доніс до Європейського Союзу стурбованість України щодо можливого відновлення самітів між Брюсселем і Москвою. За його словами, це несе ризики.
«Ініціатива відновити саміт з РФ без того, щоб бачити будь-який прогрес з російської сторони, буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС, що може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій і, що ще більш небезпечно, розохотити Росію від виконання Мінських домовленостей», — сказав Кулеба.
- Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.
- Рішення заморозити саміти між ЄС і Росією було прийнято в 2014 році на тлі російської агресії проти України.