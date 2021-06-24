У Єгипті дозволили в’їзд повністю вакцинованим туристам без тесту на коронавірус

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Dario Morandotti / Unsplash

Влада Єгипту дозволила повністю вакцинованим туристам в’їзд в країну без необхідності здавати тести на коронавірус.

Про це пише видання Al Ahram.

Під час перетину кордону такі туристи повинні будуть показати міжнародний сертифікат про вакцинацію. До Єгипту без тесту пускатимуть тих, хто вакцинувався сертифікованими ВООЗ або єгипетським регулятором препаратами. Ідеться про вакцини «Супутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Johnson & Johnson. Повністю вакцинованим вважатиметься турист, з дати останнього щеплення якого минуло 14 днів.

Сам сертифікат має містити QR-код або печатку офіційного органу, який його видав.

Водночас на країни, де циркулюють небезпечні штами коронавірусу, це послаблення не поширюється. Після прибуття турист з такої країни повинен буде здати експрес-тест в аеропорту.