ВООЗ уперше офіційно рекомендувала вакцинувати підлітків від коронавірусу

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Tim Reckmann / Flickr

У Всесвітній організації охорони здоров’я вперше офіційно рекомендували розпочати вакцинацію підлітків від коронавірусу. Але наголосили, що вони не входять до груп ризику.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ.

Там підкреслили, що підлітки мають значно менше шансів потрапити до лікарні через коронавірус або перенести хворобу в тяжкій формі. Тому їхня вакцинація не має бути пріоритетом.

«Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей», — йдеться в заяві.