У США вперше винесли судовий вирок у справі про штурм Капітолія

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У США винесли перший судовий вирок у справі про штурм Капітолія. Одна жінка отримала три роки позбавлення волі умовно.

Про це пише The Huffington Post.

Судді визнали винною 49-річну Анну Морган-Ллойд зі штату Індіана. Її засудили до трьох років позбавлення волі умовно, а також заборонили володіти зброєю. Жінка також повинна пройти тест на наркотики.

Також Морган-Ллойд доведеться заплатити компенсацію у розмірі $500 і відпрацювати 120 годин на громадських роботах.

«Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і своєю сімʼєю», — сказала вона на суді.

Жінка підкреслила, що пішла на мітинг, аби мирно продемонструвати свою підтримку 45-му президенту США Дональду Трампу.