У США вперше винесли судовий вирок у справі про штурм Капітолія
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У США винесли перший судовий вирок у справі про штурм Капітолія. Одна жінка отримала три роки позбавлення волі умовно.
Про це пише The Huffington Post.
Судді визнали винною 49-річну Анну Морган-Ллойд зі штату Індіана. Її засудили до трьох років позбавлення волі умовно, а також заборонили володіти зброєю. Жінка також повинна пройти тест на наркотики.
Також Морган-Ллойд доведеться заплатити компенсацію у розмірі $500 і відпрацювати 120 годин на громадських роботах.
«Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і своєю сімʼєю», — сказала вона на суді.
Жінка підкреслила, що пішла на мітинг, аби мирно продемонструвати свою підтримку 45-му президенту США Дональду Трампу.
- 6 січня у Вашингтоні відбувалися заворушення, що призвели до загибелі п’яти осіб. Згідно зі звітом поліції перед Конгресом США, правоохоронці знали про підготовку до штурму Капітолія заздалегідь, але не змогли забезпечити його захист. Двоє працівників поліції, які стримували прибічників тоді ще чинного президента Дональда Трампа під час штурму, після заворушень у столиці вчинили самогубство.
- За свідченням прокурорів у справі про штурм Капітолія, заколотники хотіли «захопити та вбити» конгресменів. Деякі учасники заворушень свідчили ФБР, що виконували вказівки Трампа та сподівалися, що в разі арешту він їх помилує.