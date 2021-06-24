Європейський регулятор допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним та ефективним
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вважає, що змішування різних доз вакцин від коронавірусу є цілком безпечним та ефективним.
Про це пише Politico.
Там пояснюють це тим, що наразі абсолютно всі вакцини працюють однаково, — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.
Окрім цього, попередні дані з Іспанії та Німеччини свідчать про те, що після змішування доз різних вакцин від коронавірусу імунна відповідь є задовільною, а проблем з безпечністю немає.
«Наразі EMA не в змозі дати будь-які остаточні рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для двох доз», — підкреслили у відомстві.
- На початку червня Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності «змішувати» вакцини при першому і другому щепленні. Йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna. Жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге препаратами Pfizer та Moderna без застережень негативного впливу на здоровʼя, оскільки для виготовлення вакцин використовують подібну технологію мРНК.