Компанія Moderna вигадала назву для своєї вакцини від коронавірусу — Spikevax

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Американська компанія Moderna вигадала назву для своєї вакцини від коронавірусу. Препарат називатимуть Spikevax.

Про це повідомляється на сайті Європейського агентства з лікарських засобів.

Раніше вакцина мала таку ж назву, як і компанія, - Moderna. Однак розробники вакцин наразі активно перейменовують свої препарати, оскільки вони виготовляють не лише їх, але й багато інших ліків.

У ЄС наразі сертифіковано вакцини чотирьох виробників. Вакцина від Pfizer називається Comirnaty, вакцина від AstraZeneca — Vaxzevria, а вакцина від компанії Janssen, яка входить до корпорації Johnson & Johnson, поки власної назви не має.