Компанія Moderna вигадала назву для своєї вакцини від коронавірусу — Spikevax
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / naijabang tv
Американська компанія Moderna вигадала назву для своєї вакцини від коронавірусу. Препарат називатимуть Spikevax.
Про це повідомляється на сайті Європейського агентства з лікарських засобів.
Раніше вакцина мала таку ж назву, як і компанія, - Moderna. Однак розробники вакцин наразі активно перейменовують свої препарати, оскільки вони виготовляють не лише їх, але й багато інших ліків.
У ЄС наразі сертифіковано вакцини чотирьох виробників. Вакцина від Pfizer називається Comirnaty, вакцина від AstraZeneca — Vaxzevria, а вакцина від компанії Janssen, яка входить до корпорації Johnson & Johnson, поки власної назви не має.
- Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків частіше, ніж очікувалося. За даними двох систем моніторингу безпеки вакцин, після другої дози Pfizer і Moderna у чоловіків віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця, переважну більшість випадків зафіксували протягом тижня після вакцинації. Cистема звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) зареєструвала 283 випадки запалення серця у юнаків віком від 16 до 24 років, хоча очікувалося, що таких випадків буде від 10 до 102.
- Наприкінці травня компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна й ефективна для підлітків.