Reuters: Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС. Її підтримали у Франції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента Росії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати покращити відносини з Росією після саміту Путіна та президента США Джо Байдена.
Наразі невідомо, чи в цьому саміті планують взяти участь всі лідери країн-членів ЄС, а чи лише голови Єврокомісії та Європейської Ради. Водночас країни Балтії, скоріше за все, заблокують таку пропозицію.
Німці та французи висловили ідею, що не лише США повинні розмовляти з Росією на найвищому рівні для врегулювання низки питань, а і Євросоюз також.
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.
- Байден на підсумковій пресконференції розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників.
- Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно».