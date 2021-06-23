У Казахстані запроваджують обов’язкову вакцинацію, за відмову від щеплень будуть штрафувати

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У Казахстані запроваджують обов’язкову вакцинацію для певних категорій людей, у разі відмови від щеплення їм доведеться щотижня проходити ПЛР-тестування або заплатити штраф.

Про це заявила голова комітету санітарно-епідеміологічного контролю МОЗ Казахстану Айжан Єсмагамбетова на брифінгу 23 червня.

«За порушення постанови головного державного санітарного лікаря передбачена адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність передбачається як для фізичних осіб — 5 місячних розрахункових показників, так і для юридичних осіб», — сказала вона.

Єсмагамбетова зауважила, що для певних категорій осіб — працівники сфери послуг, промислових підприємств, колективи понад 20 осіб — буде введена обовʼязкова вакцинація.

«На них буде поширюватися вимога про обовʼязкове проведення вакцинації або про проведення ПЛР-тесту кожні сім днів», — додала вона і повідомила, що роботодавців теж можуть притягнути до відповідальності.

В МОЗ уточнили, що платити за тести доведеться самим співробітникам або їхнім роботодавцям.

Водночас на сайті міністерства вказується, що вакцинація є добровільною, адміністративна чи кримінальна відповідальність за відмову від вакцинації в Казахстані не передбачена, а будь-які утиски — незаконні.