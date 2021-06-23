Україна отримає ще 5,3 млн доз вакцини CoronaVac
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Україна очікує від китайської компанії Sinovac ще 5 млн 325 тис. доз COVID-вакцини CoronaVac. Перший контракт у України був на 1,9 млн доз цієї вакцини.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Інтерфакс-Україна.
«У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобовʼязання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents», — сказав Кузін під час онлайн-дискусії «Чому українці не хочуть вакцинуватися».
За його словами, всі ці дози повинні прибути в Україну вже у липні.
- В Україні зараз використовують вакцини CoronaVaс, якою щеплюють в центрах вакцинації, Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).
- В Україні вже четвертий етап вакцинації населення. Першу дозу вакцини, станом на 23 червня, отримали 1 755 137 людей, а закінчили вакцинацію (дві дози) — 394 107.