Росія закликала США відмовитися від участі у військових навчаннях Sea Breeze у Чорному морі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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NATO HQ MARCOM / Flickr
Росія закликала США відмовитися від участі в багатонаціональних морських військових навчаннях Sea Breeze — 2021 у Чорному морі.
Про це заявили в посольстві Росії у США.
«Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві. Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі», — йдеться в заяві.
Також у російському посольстві наголосили, що всі проблеми, які виникають у цьому регіоні, можуть вирішити причорноморські держави «без нав’язування допомоги ззовні».
«Прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру і стабільності в регіоні є формат Blackseafor, націлений на зміцнення заходів довіри на морі», — додали в дипвідомстві.
- У лютому президент Володимир Зеленський підписав закон про допуск збройних підрозділів інших держав в Україну для навчань, чим затвердив план міжнародних маневрів на цей рік на території країни. У списку навчань — українсько-американські навчання Rapid Trident — 2021, українсько-британські Kozak Mays — 2021, військово-морські навчання зі США Sea Breeze — 2021, українсько-румунські Riverain-2021, українсько-британські Warrior Watcher — 2021, українсько-польські «Три мечі — 2021» і Silver Saber — 2021.
- Раніше посольство США в Україні підтвердило свою участь у навчаннях. Загалом у See Breeze 2021 року братимуть участь 32 країни.