Цього тижня центр вакцинації в Києві працюватиме 4 дні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tim Reckmann / Flickr
Цього тижня в Києві центр вакцинації проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру буде працювати в четвер та п’ятницю, а також у суботу і неділю (24—27 червня) із 10:00 до 17:30.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначимо, що до цього вакцинували два дні на тиждень — у вихідні. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» і портал Helsi.me.
Нагадаємо, що минулого тижня, 17 червня, у Києві, як і в Україні, вакцинувалася рекордна кількість людей — майже 14 тисяч осіб. Загалом же в центрі на базі МВЦ від початку його роботи вакцинувалися майже 20 тисяч людей.
- В Україні вже працюють понад 50 центрів вакцинації у 15 областях і Києві.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- За даними ВООЗ, штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, стає домінуючим у світі. Його вже масово фіксують, зокрема, у Великій Британії. Цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», частіше призводить до госпіталізації та збільшує ризик реанімації.