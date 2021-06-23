Цього тижня центр вакцинації в Києві працюватиме 4 дні

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Tim Reckmann / Flickr

Цього тижня в Києві центр вакцинації проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру буде працювати в четвер та п’ятницю, а також у суботу і неділю (24—27 червня) із 10:00 до 17:30.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначимо, що до цього вакцинували два дні на тиждень — у вихідні. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» і портал Helsi.me.

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Нагадаємо, що минулого тижня, 17 червня, у Києві, як і в Україні, вакцинувалася рекордна кількість людей — майже 14 тисяч осіб. Загалом же в центрі на базі МВЦ від початку його роботи вакцинувалися майже 20 тисяч людей.