Після санкцій РНБО бізнесмен Фукс заявив про вихід із Наглядової ради комплексу «Бабин Яр»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Бізнесмен Павло Фукс йде з Наглядової ради меморіального комплексу «Бабин Яр» через запроваджені проти нього санкції Ради національної безпеки та оборони.
Про це російсько-український бізнесмен написав у Telegram.
Він зазначив, що «з подивом» дізнався про введення проти нього повного пакета санкцій РНБО, а інформацію про це прочитав у новинах. Фукс запевнив, що не має жодного стосунку до компанії «Голден Деррік» та заявив, що захищатиме своє імʼя у суді.
«Щоб не ускладнювати й без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу Голокосту «Бабин яр» у Києві, я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з Наглядової ради меморіалу доти, поки не зніму з себе ці необґрунтовані звинувачення в судовому порядку», ㅡ написав він.
- 18 червня РНБО України запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, а також корупційних схемах за кордоном.
- Павло Фукс — це російсько-український бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group та друг покійного Геннадія Кернеса.