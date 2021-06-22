Меркель провела телефонну розмову із Зеленським і запросила його до Німеччини

Новини

Facebook / Angela Merkel

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вона запросила його на перемовини до Берліну.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати — Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви», — йдеться в повідомленні.

Зеленський ще раз підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну та взяти участь у Кримській платформі та заходах з нагоди 30-річчя незалежності України. Зі свого боку канцлер Німеччини запросила Зеленського найближчим часом до Берліну, щоб обговорити мирне врегулювання на Донбасі.

Після цього Зеленський у своєму Twitter назвав дату візиту до Німеччини — його запросили до Берліну 12 липня.