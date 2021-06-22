Меркель провела телефонну розмову із Зеленським і запросила його до Німеччини
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Angela Merkel
Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вона запросила його на перемовини до Берліну.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
«Співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати — Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви», — йдеться в повідомленні.
Зеленський ще раз підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну та взяти участь у Кримській платформі та заходах з нагоди 30-річчя незалежності України. Зі свого боку канцлер Німеччини запросила Зеленського найближчим часом до Берліну, щоб обговорити мирне врегулювання на Донбасі.
Після цього Зеленський у своєму Twitter назвав дату візиту до Німеччини — його запросили до Берліну 12 липня.
- Президент Володимир Зеленський на початку червня виступив за поставки Німеччиною зброї в Україну. Він нагадав, що з початку війни на Донбасі Берлін не надав озброєння, хоча має можливості це зробити. Також президент підкреслив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель «багато зробила» для України, але він очікував від неї «більшого».