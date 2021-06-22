«Укрзалізниця» продала металобрухт на понад мільярд гривень

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Компанія «Укрзалізниця» з початку 2021 року провела низку аукціонів з продажу брухту кольорових і чорних металів, на яких заробила 1,185 мільярда гривень.

Про це пише пресслужба УЗ.

Там зазначили, що провели 43 аукціони. Чорні метали продали за понад мільярд гривень, а кольорові — за 151 мільйон.

«Укрзалізниця» — чи не найактивніший організатор онлайн-торгів на Prozorro.Продажі. Днями успішно пройшли 12 аукціонів із продажу брухту кольорових металів. Як і планували, продали майже 2 тисячі тонн сировини на 151,6 мільйона гривень. Приріст вартості на торгах відносно початкової становив 6,65 мільйона гривень», — повідомив в. о. очільника компанії Іван Юрик.

Найближчим часом УЗ продовжить продавати металобрухт і планує отримати ще 187 мільйонів гривень.