Країни ЄС «серйозно занепокоєні» угорським законом щодо ЛГБТ

Новини

Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуалізму» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського союзу.

Про це інформує Reuters.

«Стигматизація ЛГБТ-осіб є порушенням їхнього основного права на гідність, як це передбачено Хартією ЄС та міжнародним правом», — зазначили підписанти у спільній заяві.

Бельгія стала ініціатором заяви, а серед провідних підписантів є Німеччина, Франція, Іспанія, Ірландія, Нідерланди та Швеція.

Міністр Німеччини у справах Європи Міхаель Рот перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Люксембурзі зазначив, що ЄС це насамперед обʼєднання цінностей, а вже потім економіка.

«Не повинно бути абсолютно жодних сумнівів у тому, що до меншин, зокрема до сексуальних меншин, варто ставитися з повагою», — додав він.

Нагадаємо, угорські депутати 15 червня ухвалили закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись здійснити тиск на законодавців, щоб вони не голосували за законопроєкт.