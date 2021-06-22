Канада дозволить в’їзд вакцинованим туристам. Їм не доведеться сидіти на карантині та здавати ще один тест
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Уряд Канади з 5 липня послабить обмеження для повністю вакцинованих туристів. Вони зможуть не сидіти на карантині та не здавати ще один тест на коронавірус на 8-й день перебування у країні.
Про це пише пресслужба канадського уряду.
Також вакциновані туристи зможуть самостійно обирати готелі, а не зупинятися в тих, які визначив уряд.
Канадський уряд вважає повністю вакцинованою людину, яка отримала щеплення сертифікованим у країні препаратом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Johnson & Johnson), а після отримання другої дози минуло 14 днів. Підтвердження вакцинації потрібно надавати англійською або французькою мовою.
Водночас туристам все одно доведеться здавати тести на коронавірус — один до вильоту і один одразу після прибуття. Також до приїзду в Канаду потрібно буде заповнити анкету на сайті ArriveCAN.
- У травні Управління Канади з питань громадського здоров’я затвердило використання вакцини Pfizer для щеплення дітей віком від 12 до 15 років. Таким чином, Канада стала першою країною, де дітей такого віку дозволили вакцинувати проти COVID-19.