Окружний адмінсуд Києва скасував передачу «Українського медіа холдингу» Курченка в управління «1+1»

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Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов «Українського медіа холдингу» до Агентства з розшуку та менеджменту активів та скасував рішення про його передачу в управління компанії «1+1 Інтернет».

Відповідне рішення суд ухвалив 15 червня.

Хоча під час тендеру на управління УМХ пропозиція «1+1 Інтернет» була найбільш економічно вигідною (обіцяли 5 млн грн доходу на місяць у бюджет), однак виявилось, що компанія збиткова. Зокрема, «1+1 Інтернет» приховала, що має кредитну заборгованість у понад 33 млн грн. У суді вирішили, що компанія не змогла б гарантувати річний прибуток на рівні 60 млн грн. Відтак Окружний адмінсуд ухвалив рішення про скасування результату тендера про перемогу «1+1 Інтернет».

Засновником компанії вказана кіпрська компанія «Грінтвуд Інвестментс Лімітед», яка володіє 5% у «Студія 1+1».

Заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі «Українській правді» зазначив, що «Український медіа холдинг» ще фактично не передали в управління «1+1 Інтернет», адже договір досі не укладений через відсутність оцінки та згоди Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, що 11 вересня Національне агентство розшуку активів (АРМА) обрало переможцем конкурсу на управителя активами «Українського медіахолдингу» ТОВ «1+1 Інтернет».