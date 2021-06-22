Окружний адмінсуд Києва скасував передачу «Українського медіа холдингу» Курченка в управління «1+1»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фото УНІАН
Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов «Українського медіа холдингу» до Агентства з розшуку та менеджменту активів та скасував рішення про його передачу в управління компанії «1+1 Інтернет».
Відповідне рішення суд ухвалив 15 червня.
Хоча під час тендеру на управління УМХ пропозиція «1+1 Інтернет» була найбільш економічно вигідною (обіцяли 5 млн грн доходу на місяць у бюджет), однак виявилось, що компанія збиткова. Зокрема, «1+1 Інтернет» приховала, що має кредитну заборгованість у понад 33 млн грн. У суді вирішили, що компанія не змогла б гарантувати річний прибуток на рівні 60 млн грн. Відтак Окружний адмінсуд ухвалив рішення про скасування результату тендера про перемогу «1+1 Інтернет».
Засновником компанії вказана кіпрська компанія «Грінтвуд Інвестментс Лімітед», яка володіє 5% у «Студія 1+1».
Заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі «Українській правді» зазначив, що «Український медіа холдинг» ще фактично не передали в управління «1+1 Інтернет», адже договір досі не укладений через відсутність оцінки та згоди Антимонопольного комітету.
Нагадаємо, що 11 вересня Національне агентство розшуку активів (АРМА) обрало переможцем конкурсу на управителя активами «Українського медіахолдингу» ТОВ «1+1 Інтернет».
- УМХ — один з найбільших медіахолдингів країни. У 2013 році його придбав соратник Віктора Януковича олігарх Сергій Курченко. Після цього через спроби ввести цензуру з холдингу пішли багато працівників журналів і сайтів.
- Наприкінці 2017 року Печерський районний суд заарештував активи УМХ, а у вересні 2019-го передав їх АРМА. Влітку 2020 року Агентство оголосило конкурс на право управляти конфіскованими активами УМХ — це корпоративні права на 72 юрособи, акції семи компаній, майже три сотні товарних знаків, нежитлові приміщення, поліграфічне обладнання і навіть пара гаражів.