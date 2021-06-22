В ОАЕ починають безкоштовно вакцинувати туристів від коронавірусу

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Ishak Ahmed / Unsplash

Туристам, які прибуватимуть до столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, будуть робити безкоштовні щеплення від коронавірусу препаратами Sinopharm та Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на компанію Abu Dhabi Health Services (SEHA).

Як зазначається, право на безкоштовні вакцини проти COVID-19 матимуть туристи з візами, виданими Абу-Дабі, і власники паспортів, які мають право на отримання туристичної візи. Власники документів з правом на проживання або вʼїзних віз, термін дії яких закінчився, також можуть безкоштовно вакцинуватися в Абу-Дабі.

Водночас не уточнюється, чи діє це нововведення в Дубаї та інших пʼяти еміратах ОАЕ.

За даними агентства, у Дубаї вакцини надають лише громадянам та власникам дійсних резидентських віз в еміраті.

Наразі в Абу-Дабі діють обмеження на вʼїзд, включаючи домашній карантин та тестування на ПЛР через певний проміжок часу після прибуття. Люди, які їдуть з інших еміратів, проходять тестування, щоб показати, що вони не заражені.