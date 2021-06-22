На Донбасі загинула група бойовиків. У штабі ООС заявили, що ті підірвалися на своїх же мінах

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На Донбасі в районі захопленого бойовиками «ДНР» села Лозове (Ясинуватський район) проросійські сили зазнали втрат.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Напередодні, 21 червня, підконтрольні бойовикам ЗМІ писали, що Збройні сили України нібито обстріляли з мінометів район зазначеного села, в результаті чого троє бойовиків були вбиті і ще один отримав важкі поранення. При спробі евакуації тіл нібито через «обстріл санітарного автомобіля» загинув ще один бойовик і четверо отримали поранення.

У штабі Операції обʼєднаних сил заявили, що бойовики підірвалися на власних мінах і українські військові дотримувалися режиму тиші.

«Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група понесла втрати загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група — і так само потрапила на власне мінне поле», — заявив начальник пресслужби ООС Віталій Саранцев.

Він зазначив, що вибухи сталися через те, що бойовики часто хаотично мінують території.