На Донбасі загинула група бойовиків. У штабі ООС заявили, що ті підірвалися на своїх же мінах
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Pierre Crom / Getty Images
На Донбасі в районі захопленого бойовиками «ДНР» села Лозове (Ясинуватський район) проросійські сили зазнали втрат.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Напередодні, 21 червня, підконтрольні бойовикам ЗМІ писали, що Збройні сили України нібито обстріляли з мінометів район зазначеного села, в результаті чого троє бойовиків були вбиті і ще один отримав важкі поранення. При спробі евакуації тіл нібито через «обстріл санітарного автомобіля» загинув ще один бойовик і четверо отримали поранення.
У штабі Операції обʼєднаних сил заявили, що бойовики підірвалися на власних мінах і українські військові дотримувалися режиму тиші.
«Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група понесла втрати загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група — і так само потрапила на власне мінне поле», — заявив начальник пресслужби ООС Віталій Саранцев.
Він зазначив, що вибухи сталися через те, що бойовики часто хаотично мінують території.
- 11 червня бойовики «ЛНР» заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група напала на їхній блокпост неподалік селища Голубівське та вбила п’ятьох найманців. Але у Збройних силах України запевняють, що ті перестріляли один одного після пʼянки.
- 20 червня бойовики поранили цивільного жителя Авдіївки. Вони обстріляли населений пункт з великокаліберних кулеметів.