У Грузії дозволили не носити маски на вулиці. З 1 липня скасують комендантську годину

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Pikist

У Грузії скасували обовʼязкове носіння масок на вулиці, а з 1 липня припинить дію комендантська година.

Про це заявив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі на брифінгу 22 червня.

«Відсьогодні носіння масок на відкритому просторі не є обовʼязковим. Зняття обмеження не поширюється на транспорт і закриті приміщення. З 1 липня буде скасовано обмеження на пересування, так звана комендантська година», — сказав він.

За словами Гарібашвілі, за два тижні у Грузію доставлять два мільйони доз вакцин проти коронавірусу — у країні почнеться активна фаза вакцинації.