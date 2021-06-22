Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргами на нардепа Гончаренка

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Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закрив справу за скаргами щодо нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка, які стосувалися українського прапора і запитання до канцлера Німеччини Ангели Меркель, чи вважає вона вбивцею президента Росії Володимира Путіна.

Про це сам депутат написав у своєму Telegram-каналі.

«Жодних санкцій не буде. Обидві ці дії не заборонені жодними правилами ПАРЄ. Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив лишити слова. Друга ситуація — під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс теж відреагував зауваженням», — повідомив він.

Водночас, за словами Гончаренка, він поки що залишається без права голосу через ще одну скаргу — голови російської делегації Петра Толстого на образу його та Путіна.

«На цій сесії у мене не буде слова, але я продовжую роботу в комітетах і кулуарах», — додав нардеп.