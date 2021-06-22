«Укрзалізниця» запускає поїзд із Дніпра до прифронтової Авдіївки

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Konrad Lembcke / Flickr

«Укрзалізниця» з 24 червня запускає регіональний поїзд сполученням Дніпро — Авдіївка (13 км від окупованого Донецька). Про це йдеться на сайті компанії.

Новий поїзд курсуватиме щоденно, крім середи. Також сполучення не буде 27, 28, 29, 30 та 31 липня цього року через ремонтні роботи на колії.

Поїзд № 826 Дніпро — Авдіївка вирушатиме о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23. Зворотно поїзд № 825 вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межову, Просяну, Чаплине та інші.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» 13 грудня 2020 року запустила перший рейс за новим маршрутом Київ — Авдіївка.