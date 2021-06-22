У МОЗ відповіли, чи можна щепитися другою дозою пізніше визначеного терміну

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Щеплення від коронавірусу другою дозою можна зробити пізніше або раніше — це залежить від вакцини. Розʼяснення Міністерство охорони здоровʼя опублікувало у Facebook.

У разі необхідності щепитися можна на 7 днів раніше для вакцин CoronaVac і AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для Pfizer-BioNTech — у період між 21-м і 28-м днем після введення першої дози.

Друга доза вакцини, яку ввели раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується. Кінцевий термін введення другої дози не визначено, тому якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це слід зробити за першої ж нагоди. При цьому в МОЗ рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

Зазначимо, що термін для щеплення другою дозою становить:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21—28 днів,

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 днів,

AstraZeneca — 12 тижнів.

Нагадаємо, що в Україні вже працюють понад 50 центрів вакцинації у 15 областях і Києві.