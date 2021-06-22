Туреччина скасовує комендантську годину та послаблює карантин

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June Andrei George / Unsplash

Туреччина на тлі покращення ситуації із коронавірусом має намір з 1 липня скасувати комендантську годину. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган, якого цитує Anadolu.

У той же день Туреччина скасує обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт. Окрім цього, з 1 липня у державних установах і організаціях відновиться нормальний режим роботи.

Зазначимо, що у Туреччині зараз діє комендантська година з 21:00 до 5:00, однак туристи не підпадають під це обмеження на пересування.

До цього у країні діяв 17-денний локдаун, який дозволив знизити кількість нових хворих. Що стосується вакцинації, то зробили 43 мільйона щеплень, дві дози отримали понад 14 мільйонів людей.