«Категорично заперечує звинувачення»: у Фірташа прокоментували санкції РНБО

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Скакодуб Андрій / УНІАН

У олігарха Дмитра Фірташа «категорично заперечують» звинувачення, за які Рада національної безпеки і оборони наклала на нього повний пакет санкцій.

Про це повідомив його адвокат Ленні Девіс, пише «Радіо Свобода».

«Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні», — йдеться у заяві.