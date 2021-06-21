Опитування: Росіяни вважають Сталіна найвидатнішою людиною в історії. Рейтинг Путіна впав вдвічі

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Пресслужба президента Російської Федерації

Росіяни вважають радянського диктатора Йосипа Сталіна найвидатнішою людиною в світовій історії. Його ім’я назвали 39% опитаних.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні «Левада-Центру».

Востаннє таке опитування там проводили в 2017 році. З того часу визнання Сталіна зросло з 38% до 39%.

Водночас згадування переважної більшості інших постатей значно знизилося. Засновника СРСР Володимира Леніна у списку найвидатніших людей в історії назвали 30% росіян, а письменника Олександра Пушкіна — 23%.

Найбільше падіння рейтингу відбулося у чинного президента Росії Володимира Путіна. У 2017 році його називали у списку найвидатніших 34% росіян, а у 2021 році — лише 15%.

Частіше у списку найвидатніших почали називати лише кількох людей: ще одного радянського диктатора Леоніда Брежнєва (з 8% до 10%), вченого Альберта Ейнштейна (з 7 до 9%) та ще одного вченого та радянського дисидента Андрія Сахарова (з 2% до 7%).