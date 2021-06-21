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Вирішальний матч України на Євро-2020: Шевченко визначився зі складом збірної у грі проти Австрії

Автор:
Катерина Кадакова
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Фото УНІАН

Україна назвала заявку на вирішальний матч проти Австрії у третьому турі Євро-2020, який відбудеться 21 червня.

Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу (УАФ).

О 19:00 на поле стадіону «Арена Націонале» у Бухаресті вийдуть:

Зазначимо, з тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, не братимуть участі у грі з Австрією Олександр Зубков, Роман Безус (півзахисники) та Денис Попов (захисник).

За даними УАФ, збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, Австрія — в червоно-білому.