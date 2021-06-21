Євросоюз продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Thierry Monasse / Contributor
Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 23 червня 2022 року.
Санкції стосуються імпорту в ЄС товарів із Криму або Севастополя, інфраструктурних та фінансових інвестицій, а також туристичних послуг на півострові.
До того ж під обмеженнями перебувають експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, або для розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.
У Євросоюзі наголосили, що не визнають незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і продовжують засуджувати це порушення міжнародного права.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.