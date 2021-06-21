Прогноз погоди на тиждень: українців попередили про посилення спеки до +35 градусів

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Marie-Sophie Tékian / Unsplash

В Україні найближчими днями посилиться спека, повітря розжариться до +35 °С.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«На тижні готуйтеся до +30...+35 °С в Україні. Вже завтра у більшості областей впродовж дня очікується +29...+33 °С», — написала вона.

За даними синоптика, трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України — +23...+29 °С.

Водночас Діденко прогнозує переважно суху погоду, локальні короткі дощі пройдуть на заході та півдні країни.

«Найближчої ночі короткочасні грозові дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, зачеплять деякі райони Херсонщини та Криму», — додала вона.

У Києві у вівторок, 22 червня, синоптик прогнозує суху погоду з температурою +30...+32 °С. Така спека триватиме до кінця тижня, лише у неділю, 27 червня, стане прохолодніше — до +25...+27 °С.

В Україні послаблення спеки очікується в суботу у західних областях, у неділю — ще й у північних. З понеділка, 28 червня, на всій території країни буде +25...+30 °С.