Прогноз погоди на тиждень: українців попередили про посилення спеки до +35 градусів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Marie-Sophie Tékian / Unsplash
В Україні найближчими днями посилиться спека, повітря розжариться до +35 °С.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
«На тижні готуйтеся до +30...+35 °С в Україні. Вже завтра у більшості областей впродовж дня очікується +29...+33 °С», — написала вона.
За даними синоптика, трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України — +23...+29 °С.
Водночас Діденко прогнозує переважно суху погоду, локальні короткі дощі пройдуть на заході та півдні країни.
«Найближчої ночі короткочасні грозові дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, зачеплять деякі райони Херсонщини та Криму», — додала вона.
У Києві у вівторок, 22 червня, синоптик прогнозує суху погоду з температурою +30...+32 °С. Така спека триватиме до кінця тижня, лише у неділю, 27 червня, стане прохолодніше — до +25...+27 °С.
В Україні послаблення спеки очікується в суботу у західних областях, у неділю — ще й у північних. З понеділка, 28 червня, на всій території країни буде +25...+30 °С.
- Раніше синоптики спрогнозували в Україні на триденні вихідні (через свято Трійці) спеку до +31 °С. Дощі не оминуть центральні, західні та південні області.
- У найближчі дні, 21—23 червня, в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості північних, західних та східних областей.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.