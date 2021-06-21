У Вірменії на позачергових виборах до парламенту перемогла партія Пашиняна

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Valery Sharifulin / Contributor

Партія виконувача обовʼязків премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на позачергових парламентських виборах, набравши 53,92%.

Про це з посиланням на підрахунки Центральної виборчої комісії, яка опрацювала дані з усіх 2 008 виборчих дільниць, повідомляє агентство NEWS.am.

Згідно з результатами підрахунку, голоси розподілилися так:

«Громадянський договір» — 53,92% (687 251 голос),

блок «Вірменія» (експрезидента Роберта Кочаряна) — 21,04% (268 165),

блок «Честь маю» (експрезидента Сержа Саргсяна) — 5,23% (66 633),

партія «Квітуча Вірменія» — 3,96% (50 416),

партія «Республіка» — 3,04% (38 713),

Вірменський національний конгрес — 1,54% (19 647),

«Блок демократів Ширинян-Бабаджанян» — 1,5% (19 142),

партія «Національно-демократичний полюс» — 1,47% (18 767),

партія «Світла Вірменія» — 1,22% (15 557),

партія «Національно-консервативний рух 5165» — 1,22% (15 534),

Ліберальна партія — 1,17% (14 923),

партія «Батьківщина вірмен» — 1,03% (13 115).

Як зазначається, решта партій набрали менше одного відсотка голосів. Для проходження в парламент блоки мають подолати барʼєр у 7%, а партії — у 5%.

«Громадянському договору» забракло 0,08% голосів, щоб одноосібно формувати уряд.

Окремо наголошується, що за партію експрем’єра Нікола Пашиняна найгірше проголосували у Єревані — лише 41% мешканців столиці віддали за «Громадянський договір» свої голоси.