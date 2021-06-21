У Вірменії на позачергових виборах до парламенту перемогла партія Пашиняна
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Valery Sharifulin / Contributor
Партія виконувача обовʼязків премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на позачергових парламентських виборах, набравши 53,92%.
Про це з посиланням на підрахунки Центральної виборчої комісії, яка опрацювала дані з усіх 2 008 виборчих дільниць, повідомляє агентство NEWS.am.
Згідно з результатами підрахунку, голоси розподілилися так:
- «Громадянський договір» — 53,92% (687 251 голос),
- блок «Вірменія» (експрезидента Роберта Кочаряна) — 21,04% (268 165),
- блок «Честь маю» (експрезидента Сержа Саргсяна) — 5,23% (66 633),
- партія «Квітуча Вірменія» — 3,96% (50 416),
- партія «Республіка» — 3,04% (38 713),
- Вірменський національний конгрес — 1,54% (19 647),
- «Блок демократів Ширинян-Бабаджанян» — 1,5% (19 142),
- партія «Національно-демократичний полюс» — 1,47% (18 767),
- партія «Світла Вірменія» — 1,22% (15 557),
- партія «Національно-консервативний рух 5165» — 1,22% (15 534),
- Ліберальна партія — 1,17% (14 923),
- партія «Батьківщина вірмен» — 1,03% (13 115).
Як зазначається, решта партій набрали менше одного відсотка голосів. Для проходження в парламент блоки мають подолати барʼєр у 7%, а партії — у 5%.
«Громадянському договору» забракло 0,08% голосів, щоб одноосібно формувати уряд.
Окремо наголошується, що за партію експрем’єра Нікола Пашиняна найгірше проголосували у Єревані — лише 41% мешканців столиці віддали за «Громадянський договір» свої голоси.
- У день виборів глава передвиборчого блоку «Блок демократів «Ширинян-Бабаджанян» Арман Бабаджанян повідомив про обстріл свого автомобіля.
- Премʼєр-міністр Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів. Це рішення мало послабити політичну напруженість в країні.
- Політична криза почалася в країні після програшу у війні за Нагірний Карабах, а посилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і Пашиняном — вони посперечалися через російські ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» проявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.
- 11 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів.