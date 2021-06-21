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У Вірменії на позачергових виборах до парламенту перемогла партія Пашиняна

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Valery Sharifulin / Contributor

Партія виконувача обовʼязків премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на позачергових парламентських виборах, набравши 53,92%.

Про це з посиланням на підрахунки Центральної виборчої комісії, яка опрацювала дані з усіх 2 008 виборчих дільниць, повідомляє агентство NEWS.am.

Згідно з результатами підрахунку, голоси розподілилися так:

Як зазначається, решта партій набрали менше одного відсотка голосів. Для проходження в парламент блоки мають подолати барʼєр у 7%, а партії — у 5%.

«Громадянському договору» забракло 0,08% голосів, щоб одноосібно формувати уряд.

Окремо наголошується, що за партію експрем’єра Нікола Пашиняна найгірше проголосували у Єревані — лише 41% мешканців столиці віддали за «Громадянський договір» свої голоси.