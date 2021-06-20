«Плутанина у звітності». У США підтвердили призупинення військової допомоги Україні на $100 млн і пояснили причини замороження пакету

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Пресслужба президента України

Білий дім заморозив $100 млн військової допомоги Україні, які були виділені додатково на випадок можливого нападу Росії.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у коментарі Fox News.

«Конгрес виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року, їх мали витратити до вересня. Зараз червень. Ми витратили кожну копійку кожного долара з цих 275 мільйонів доларів для України. Джо Байден дотримався своєї прихильності суверенітету і територіальній цілісності України, направивши їм весь обсяг санкціонованої допомоги у сфері безпеки», — наголосив він.

Водночас Салліван пояснив, що «у звітності виникла плутанина», а додаткові $100 мільйонів були іншим пакетом на випадок непередбачених обставин у разі вторгнення Росії.

«Це гроші понад 275 мільйонів доларів. І він [пакет] був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли війська були відведені, так і не увійшовши до України, ми перевели цей пакет у резерв на випадок, якщо він знадобиться в майбутньому», — зазначив радник Байдена.

Він також попередив, що США готові допомогти Україні, якщо Росія вдасться до агресивних дій.

«Росіяни знають, що він [пакет] є, і українці знають, що він є, а ідея про те, що ми відмовили в якійсь безпековій допомозі Україні – просто нонсенс», — резюмував Салліван.