«Декому подобається біг із перешкодами по каруселі». У Росії відреагували на заяву радника Байдена про санкції

Новини

Нікіта Кочук / МЗС РФ

У Росії різко відреагували на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана щодо підготовки санкцій проти РФ, порівнявши дії Білого дому з «бігом із перешкодами по каруселі».

Про це написала у своєму Telegram-каналі офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

«Із Вашингтону йдуть повідомлення про підготовку нового пакету санкцій щодо нашої країни. «Північний потік — 2» у викладенні місцевих чиновників увʼязується з Навальним. На незаконні дії США завжди випливала наша закономірна відповідь. Дивно, що в Вашингтоні деяким так подобається біг із перешкодами по каруселі», — заявила вона.

Окрім цього, Захарова прокоментувала «пов’язування економічного проєкту [«Північний потік — 2»] із Навальним».

«Американські ідеологи викрили самі себе: вся метушня навколо удаваного отруєння їм потрібна як інструмент вирішення проблем власної неконкурентоспроможності», — вважає дипломатка.