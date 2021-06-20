«Декому подобається біг із перешкодами по каруселі». У Росії відреагували на заяву радника Байдена про санкції
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Нікіта Кочук / МЗС РФ
У Росії різко відреагували на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана щодо підготовки санкцій проти РФ, порівнявши дії Білого дому з «бігом із перешкодами по каруселі».
Про це написала у своєму Telegram-каналі офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.
«Із Вашингтону йдуть повідомлення про підготовку нового пакету санкцій щодо нашої країни. «Північний потік — 2» у викладенні місцевих чиновників увʼязується з Навальним. На незаконні дії США завжди випливала наша закономірна відповідь. Дивно, що в Вашингтоні деяким так подобається біг із перешкодами по каруселі», — заявила вона.
Окрім цього, Захарова прокоментувала «пов’язування економічного проєкту [«Північний потік — 2»] із Навальним».
«Американські ідеологи викрили самі себе: вся метушня навколо удаваного отруєння їм потрібна як інструмент вирішення проблем власної неконкурентоспроможності», — вважає дипломатка.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».