Євро-2020: Швейцарія розгромила Туреччину, а Італія мінімально виграла в Уельсу

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У неділю, 20 червня, ввечері у рамках вирішального матчу 3-го туру групи A на Євро-2020 зустрілися збірні Швейцарії та Туреччини, а також Італії та Уельсу.

Перша пара грала в Баку. Вже на 6-й хвилині гри Швейцарія провела результативне взяття воріт суперника — гол забив нападник Харіс Сеферович.

Після цього напівзахисник Джердан Шакірі оформив дубль на 26-й та 68-й хвилинах.

Туреччина відповіла лише одного разу — на 62-й хвилині забив півзахисник Ірфан Кахведжі.

Матч завершився із рахунком 3:1.

Друга пара провела зустріч у Римі. На 39-й хвилині відкрив рахунок півзахисник національної збірної Італії Матео Пессіна. На 55-й хвилині захисник валлійців Ітан Ампаду в центрі поля наступив на ногу півзахисникові Федеріко Бернардескі, за що отримав червону картку.

Єдина результативна атака воріт вирішила долю матчу — 1:0.