У Польщі сталася пожежа, яка охопила понад 40 будівель
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Tomasz Orlowicz
В Підгалльскому районі Польщі сталася пожежа, яка зруйнувала 44 будинки.
Про це пише RMF24.
Вогонь поширився у селищі Нова Бяла на площу близько 1 гектара, з компактною забудовою — житлові будинки були зʼєднані з господарськими будівлями.
В результаті пожежі понад 100 людей залишилися без даху над головою. Згоріли 44 будівлі, в тому числі 21 житловий будинок. Постраждало 9 осіб. Понад 400 пожежників боролися з вогняною стихією. Про причини пожежі поки не повідомляється. Районна прокуратура почала розслідування.
У неділю на місце пожежі прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. «Щонайменше 30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо мешканців. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці» — сказав глава уряду.
- Напередодні у Москві на Лужнецькій набережній горів склад з піротехнікою. За попередніми даними, пожежа могла статися на складі при гуртово-роздрібному магазині піротехнічних виробів, розташованому в цьому районі.
- У середині червня в американському місті Роктон (штат Іллінойс) сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Влада евакуювала жителів у радіусі двох кілометрів.