Генсек ОБСЄ зустрінеться у Москві з очільником МЗС Росії Лавровим. Той хоче змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками

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ТАСС

У понеділок, 21 червня, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід здійснить перший візит в Росію на цій посаді та зустрінеться у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який через організацію намагатиметься змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками «ЛНР» і «ДНР».

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Росії.

Як зазначається, під час переговорів сторони планують обговорити актуальні загальноєвропейські проблеми та сприяння з боку ОБСЄ у питаннях врегулювання конфліктів на сході України, в Придністровʼї і Нагірному Карабаху, а також посередництво організації в Женевських дискусіях зі стабільності в Закавказзі, на Балканах, у Центральній Азії.

«Планується обговорити роботу контактної групи, в якій ОБСЄ координує прямий діалог Києва, Донецька і Луганська як сторін конфлікту з метою виконання мінського «Комплексу заходів». Закличемо керівництво ОБСЄ до впливу на Київ, який саботує виконання мінського «Комплексу заходів» і ухиляється від діалогу з Донецьком і Луганськом», — заявили в російському міністерстві.

До того ж під час зустрічі у МЗС РФ планують висловити свої зауваження до доповідей ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.

«Спостерігачі не поспішають підтверджувати дані про жертви і пошкодження цивільних обʼєктів на Донбасі. Стали рідше вказувати сторону, з якої велися обстріли, хоча можливості це визначити є», — додали у відомстві.

Окрім цього, у Росії зазначили, що мандат місії ОБСЄ поширюється на всю територію України.

«Спостерігачі повинні доповідати про ситуацію з дотриманням прав людини, приділяти увагу становищу нацменшин. Проте цим аспектам, особливо в контексті розгулу неонацизму в країні, порушення мовних і освітніх прав її громадян, приділяється недостатньо уваги», — вважають у МЗС РФ.

У російському міністерстві уточнили, що говоритимуть і про роботу ОБСЄ з гуманітарної проблематики.

«Серед наших пріоритетів — захист традиційних цінностей, прав нацменшин, релігійних і мовних прав, забезпечення свободи ЗМІ, протидія християно- та ісламофобії, спробам переписування і фальсифікації історії, боротьба з проявами агресивного націоналізму і неонацизму», — повідомили у відомстві.