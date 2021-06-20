Генсек ОБСЄ зустрінеться у Москві з очільником МЗС Росії Лавровим. Той хоче змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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ТАСС
У понеділок, 21 червня, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід здійснить перший візит в Росію на цій посаді та зустрінеться у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який через організацію намагатиметься змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками «ЛНР» і «ДНР».
Про це повідомили у пресслужбі МЗС Росії.
Як зазначається, під час переговорів сторони планують обговорити актуальні загальноєвропейські проблеми та сприяння з боку ОБСЄ у питаннях врегулювання конфліктів на сході України, в Придністровʼї і Нагірному Карабаху, а також посередництво організації в Женевських дискусіях зі стабільності в Закавказзі, на Балканах, у Центральній Азії.
«Планується обговорити роботу контактної групи, в якій ОБСЄ координує прямий діалог Києва, Донецька і Луганська як сторін конфлікту з метою виконання мінського «Комплексу заходів». Закличемо керівництво ОБСЄ до впливу на Київ, який саботує виконання мінського «Комплексу заходів» і ухиляється від діалогу з Донецьком і Луганськом», — заявили в російському міністерстві.
До того ж під час зустрічі у МЗС РФ планують висловити свої зауваження до доповідей ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.
«Спостерігачі не поспішають підтверджувати дані про жертви і пошкодження цивільних обʼєктів на Донбасі. Стали рідше вказувати сторону, з якої велися обстріли, хоча можливості це визначити є», — додали у відомстві.
Окрім цього, у Росії зазначили, що мандат місії ОБСЄ поширюється на всю територію України.
«Спостерігачі повинні доповідати про ситуацію з дотриманням прав людини, приділяти увагу становищу нацменшин. Проте цим аспектам, особливо в контексті розгулу неонацизму в країні, порушення мовних і освітніх прав її громадян, приділяється недостатньо уваги», — вважають у МЗС РФ.
У російському міністерстві уточнили, що говоритимуть і про роботу ОБСЄ з гуманітарної проблематики.
«Серед наших пріоритетів — захист традиційних цінностей, прав нацменшин, релігійних і мовних прав, забезпечення свободи ЗМІ, протидія християно- та ісламофобії, спробам переписування і фальсифікації історії, боротьба з проявами агресивного націоналізму і неонацизму», — повідомили у відомстві.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».