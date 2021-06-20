На Кубі заявили, що ефективність її вакцини від коронавірусу становить 62%

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Sean Gallup / Staff

Інститут Фінлея на Кубі заявив, що розроблена ним вакцинна від коронавірусу ефективна на 62%.

Про це пише Deutsche Welle.

Такий показник препарату Soberana 02 зафіксовано після застосування двох доз вакцини. Результати вважають обнадійливими, оскільки під час досліджень випробування проводили з різними варіантами коронавірусу.

За кілька тижнів інститут планує презентувати остаточні дані щодо ефективності вакцини. На думку директора установи Вісенте Вереса, після третього щеплення результат має покращитися.

Зараз на Кубі розробляють пʼять вакцин від коронавірусу. Дві з них — Soberana 02 та Abdala — проходять уже третю фазу клінічних досліджень, результати яких оцінюють експерти. Втім, ще до офіційного затвердження кубинська влада почала в травні робити щеплення цими вакцинами в Гавані та в регіонах.

Від початку пандемії на Кубі заразилися коронавірусом 166 тисяч осіб, близько 1 150 — померли від COVID-19. Влада острівної країни планує вакцинувати до серпня 70% населення.