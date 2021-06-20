На Кубе заявили, что эффективность ее вакцины от коронавируса составила 62%

Институт Финлея на Кубе заявил, что разработанная им вакцина от коронавируса эффективна на 62%.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Такой показатель препарата Soberana 02 зафиксирован после применения двух доз вакцины. Результаты считают обнадеживающими, поскольку во время исследований испытания проводили с различными вариантами коронавируса.

Через несколько недель институт планирует представить окончательные данные по эффективности вакцины. По мнению директора учреждения Висенте Вереса, после третьей прививки результат должен улучшиться.

Сейчас на Кубе разрабатывают пять вакцин от коронавируса. Две из них — Soberana 02 и Abdala — проходят уже третью фазу клинических исследований, результаты которых оценивают эксперты. Впрочем, еще до официального утверждения кубинские власти начали в мае делать прививки этими вакцинами в Гаване и в регионах.

С начала пандемии на Кубе заразились коронавирусом 166 тысяч человек, около 1 150 — умерли от COVID-19. Власти островного государства планируют вакцинировать до августа 70% населения.