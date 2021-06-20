У Сербії вдруге за місяць стався вибух на збройовій фабриці «Слобода»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Скриншот / Youtube
У Сербії на околиці міста Чачак стався новий вибух на території збройової фабрики «Слобода», яка виробляє артилерійські снаряди та вибухівку.
Про це повідомляє сербський портал Vecernje Novosti.
Як зазначається, вибух пролунав приблизно о 20:00 19 червня, троє працівників (двоє чоловіків і одна жінка) були травмовані і госпіталізовані.
Після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Мер Чачака наказав евакуювати людей, які мешкають біля фабрики.
Наразі вогонь загасили, правоохоронці встановлюють причини вибуху.
- Від початку червня це вже другий вибух на підприємстві. Попередній стався вночі 4 червня, тоді постраждалих не було.
- Напередодні, 19 червня, у Москві загорівся склад піротехніки. Площа пожежі сягала 500 кв. м. Екстрені служби кажуть, що прогриміло понад 100 вибухів. Постраждали троє пожежників і працівник складу.