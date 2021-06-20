У Києві заборонили вʼїзд вантажівкам через спеку
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Києві з неділі, з 14:00 запроваджують заборону на вʼїзд до міста великовагового транспорту у зв’язку зі спекою.
Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.
«Через перевищення денної температури повітря понад +28 °C, із 10:00 до 22:00 обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
- З 1 червня вантажівкам заборонено рухатися державними дорогами у спеку. Виняток робитимуть для вантажівок, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також беруть участь у запобіганні або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
- Водіям радять перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки на смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Контролюватимуть виконання цієї норми працівники «Укравтодору» та Національної поліції.