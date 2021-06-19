«Чемп мирно пішов з життя». Білий дім повідомив про смерть вівчарки Байденів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
@The6thJM / Twitter
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл поділилися сумною новиною про смерть домашнього улюбленця — німецької вівчарки на ім'я Чемп.
Про це очільник Білого дому повідомив у Twitter.
«З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішов з життя у себе вдома», — йдеться в заяві президента і першої леді.
Чемп був улюбленцем Байденів упродовж 13 років. Наразі у них залишився ще один пес — вівчарка Мейджор. Зараз собаці три роки — він молодший за Чемпа на 10 років.
- На початку президентства Байден переїхав до Білого дому зі своїми домашніми улюбленцями. Цій традиції слідували багато американських президентів. Дональд Трамп став першим президентом США за понад 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі. Він пояснював, що не має домашнього улюбленця через брак часу.
- 8 березня стало відомо, що Мейджор покусав охоронця Білого дому. Після цього собак відправили на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час. Проте пізніше тварин повернули назад.
- Однак наприкінці березня стало відомо, що Мейджор знов покусав людину. За даними ЗМІ, йшлося про співробітника Служби національних парків, який вигулював пса.