«Чемп мирно пішов з життя». Білий дім повідомив про смерть вівчарки Байденів

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@The6thJM / Twitter

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл поділилися сумною новиною про смерть домашнього улюбленця — німецької вівчарки на ім'я Чемп.

Про це очільник Білого дому повідомив у Twitter.

«З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішов з життя у себе вдома», — йдеться в заяві президента і першої леді.

Чемп був улюбленцем Байденів упродовж 13 років. Наразі у них залишився ще один пес — вівчарка Мейджор. Зараз собаці три роки — він молодший за Чемпа на 10 років.