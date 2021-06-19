«Чемп мирно ушел из жизни». Белый дом сообщил о смерти овчарки Байденов

Президент США Джо Байден и его жена Джилл поделились печальной новостью о смерти их домашнего любимца — немецкой овчарки по имени Чемп.
Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорогая немецкая овчарка Чемп мирно ушел из жизни у себя дома», — говорится в заявлении президента и первой леди.
Чемп был любимцем Байденов в течение 13 лет. Сейчас у них остался еще один пес — овчарка Мейджор. Собаке три года — она моложе Чемпа на 10 лет.
- В начале президентства Байден переехал в Белый дом со своими домашними любимцами. Этой традиции следовали многие американские президенты. Дональд Трамп стал первым президентом США за более чем 100 лет, у которого не было домашнего любимца в Белом доме. Он объяснял, что не имеет домашнего любимца из-за нехватки времени.
- 8 марта стало известно, что Мейджор покусал охранника Белого дома. После этого собак отправили на тренировку в дом Байденов в штате Делавэр, где они прожили долгое время. Но позже животных вернули обратно.
- Однако в конце марта стало известно, что Мейджор снова покусал человека. По данным СМИ, речь шла о сотруднике Службы национальных парков, который выгуливал собаку.