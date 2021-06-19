У Києві затримали «кримінального авторитета», якого вже тричі депортували з України. І зроблять це вчетверте

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У столиці правоохоронці затримали «кримінального авторитета» на прізвисько «Дід». Йдеться про 56-річного громадянина Вірменії, якого у липні минулого року видворили з України із забороною в’їзду на 15 років.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Неодноразово судимий чоловік має суттєві зв’язки з криміналітетом. Раніше він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині — там мав статус так званого «смотрящого».

У лютому 2019 року Ужгородський міськрайонний суд вирішив видворити зловмисника за межі України, але вже за два місяці «Дід» повернувся, після чого його знову затримали.

Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на пʼять років. Змінивши ім’я, він удруге повернувся в Україну вже у жовтні. Кілька місяців потому правоохоронці знову викрили зловмисника.

Третє видворення «авторитета» відбулося у липні 2020-го. Тоді йому до 2035 року заборонили в’їзд в Україну.

Цього разу він вирішив повернутися через пункт пропуску Волинської митниці. Правоохоронці запевняють, що депортують чоловіка учетверте.