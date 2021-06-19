В Івано-Франківську відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tim Reckmann / Flickr
В Івано-Франківську запрацював центр масової вакцинації, де кожен охочий може отримати щеплення від коронавірусу. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Центр розташований на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету, на вулиці Целевича, 34.
Як пише місцеве видання «Курс», у зв’язку зі святами центр працюватиме цього тижня тільки в суботу, 19 червня, з 10:00 до 16:00 години. У наступні вихідні він буде відкритий два дні: у суботу та неділю. Щеплення зможуть отримати всі охочі, навіть не записані до листа очікування вакцинації в додатку «Дія». При собі потрібно обов’язково мати паспорт і мобільний телефон.
Вакцинація — безкоштовна, щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ.
- В Україні вже працюють понад 50 центрів вакцинації у 15 областях і Києві. У столиці найближчими вихідними не будуть масово вакцинувати населення у звʼязку з прийдешніми святами.