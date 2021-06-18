УЄФА відмовилася проводити в Білорусі будь-які заходи під своєю егідою

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Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася в 2021 році проводити в Білорусі будь-які заходи під своєю егідою.

Про це Фонду спортивної солідарності у відповіді повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур, передає Tribuna.

Рішення повʼязане із порушеннями прав людини режимом Олександра Лукашенка, переслідуваннями противників влади і недавньою примусовою посадкою рейсу Ryanair в Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.

«Лямур висловив особисту солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження поглядів», — заявили у Фонді.