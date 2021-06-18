Politico: США заморозили військову допомогу Україні на $100 млн

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні на $100 млн, який включає в себе летальну зброю. Спочатку допомога передбачалася як відповідь на скупчення російських військ уздовж кордону з Україною.

Про це пише видання Politico з посиланням на чотирьох чиновників, знайомих з внутрішнім обговоренням пакету допомоги.

Його формувала Рада національної безпеки США. Над пропозиціями також працювали посадові особи Державного департаменту і Пентагону. За даними джерел, ключові позиції в пакеті включають системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю і протитанкове озброєння.

«Чиновники у Раді національної безпеки Сполучених Штатів у результаті відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним», — пише видання.

При цьому одне з джерел зазначає, що вся «посилка» ціла і може бути швидко відправлена в Україну.