В Україну йде спека до +31 °С. Синоптики спрогнозували погоду на вихідні

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У вихідні в Україну прийде стійке тепло. Велика зона високого тиску рухається з західної Європи на схід.

У неділю, 20 червня, на Святу трійцю, за прогнозом Sinoptik.ua, чекаємо від +25 до +28 °С, дощі можуть пройти в центральних, західних, південних областях.

У західних областях України до понеділка мінімальна денна температура +22 °С, максимальна +29 °С. На Трійцю вдень стовпчик термометра покаже +26...+28 °С, у Чернівецькій області в цей день температура повітря нижча — +23 °С. У Закарпатті у вихідні та в понеділок буде +28...+29 °С, без опадів.

У суботу-неділю можуть пройти грозові дощі в Чернівецькій, Хмельницькій областях, частково у Волинській області.

В Івано-Франківську у вихідні хмарно, денна температура +24...+25 °С, у суботу очікуються грозові дощі.

На сході країни спекотно, температура повітря підвищиться до +27...+29 °С. На початку тижня вдень буде +30...+31 °С. Трішки остудить повітря помірний східний вітер до 6 м/с, проте й він ослабне до понеділка. Опади не очікуються. Лише у Луганській області у пʼятницю вірогідні короткі грозові дощі.

На півдні України найгарячішою областю до 21 червня стане Херсонська — до +30 °С, а найпрохолоднішою — Одеська з максимальною температурою +26 °С. Нетривалі дощі можуть пройти 19—20 червня. Під час дощу вітер посилиться до 6 м/с.

Чорне та Азовське моря активно прогріваються, у понеділок на Азовському морі максимальна температура води 23 градуси.

У центрі та на півночі країни у вихідні денна температура повітря буде до +30 °С, опади поки що не залишають регіон, до 21 червня віятиме північний й північно-східний вітер до 6 м/с. У Кіровоградській та Вінницькій областях можливі нетривалі дощі, +23...+25 °С.

У Києві у вихідні хмар побільшає, температура підвищиться до +29 °С. У понеділок, 21 червня, малохмарно, максимальна денна температура повітря +30 °С. Вода в Дніпрі прогріється до 20 градусів.