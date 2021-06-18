Відомий французький репер OrelSan презентував кліп, який знімали в Києві

Новини

Flickr / daMusic.be

Французький репер OrelSan випустив кліп на пісню «Millions». Зйомки відео відбувалися в Києві на Троєщині та на тлі пішохідного мосту. Також на кадрах кліпу є національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Разом з OrelSan у кліпі зʼявився й інший французький репер — Nihno. Це перша колабораціях обох виконавців, яка ознаменовує останнє десятиріччя французького репу та оголошує амбітну ціль — об’єднати провідних артистів з різних країн світу.

Кліп опублікували на YouTube-каналі NoLimitVEVO.

Це уже не перша робота співака в Києві. У листопаді 2017 року OrelSan презентував відеокліп, відзнятий в українській столиці, на пісню Tout va bien («Все гаразд»), а у вересні того ж року репер випустив кліп, який повністю знімали на локації недобудованого Подільського мосту в Києві.