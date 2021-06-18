Зеленський пообіцяв створити в кожній області України лікарні «нового формату»

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Пресслужба Офісу президента України

В Україні створять лікарні нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам і будуть комфортними як для пацієнтів, так і для медиків, яким також підвищать рівень зарплати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника, трансляцію вів Офіс президента.

«Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проєкт — запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Ми розпочинаємо цей проєкт вже цього року з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню європейських клінік. Це буде одним із кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури в країні», — сказав він.

За словами Зеленського, проєкт реалізують у кожній області України.

«Нові заклади стануть прикладом якості й основою майстер-планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій країні. Лікар має боротися з хворобою, а не з проблемами побуту, як наприклад, старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання або комунікації», — додав президент, запевнивши, що в нових лікарнях буде сучасне обладнання.

Також Зеленський розповів, що тепер триває будівництво лікарень у межах національної програми «Велике будівництво».

«Уже створено 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах до кінця 2021 року ще 30 медичних закладів і 340 сільських амбулаторій і 200 сучасних приймальних відділень у всій Україні», — наголосив він.